Мурманску срочно требуется обновление подвижного состава

Мурманская область >> Общество >> 11.06.2017

Основной проблемой пассажирского паспорта Мурманска является давно изношенный подвижной состав. Средний возраст вагонов "Мурманскавтотранса" составляет 13,5 г, "Электротранспорта" - 13,37 г. В 2015 г. за счет средств из федерального бюджета и бюджета Мурманска, средств "Электротранспорта" было закуплено только 2 новых троллейбуса, что позволило сэкономить 10 млн руб.

Министр транспорта региона Д. Соснин завил, что в правительстве считают возобновление реализации программ обновления транспорта на условиях софинансирования из федеральной, региональной и местной казны, целесообразной. Соответствующее предложение направили в органы власти федерации.

Несколько лет "Электротранспорт" работает себе в убыток и находится в сложной социально-экономической ситуации. Кризис на предприятии грянул в 2014 г., и именно этот год, по мнению директора компании С. Коробкова, стал нетипичным. Чтобы предприятие не развалилось, городская казна выделила 164 млн руб., поддержку оказали областные власти в размере 75 млн руб. Позже для выравнивания ситуации было принято решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 28 руб. с 22. Это не понравилось общественности, и сразу после подорожания на портале общественных петиций появилось требование остановить рост цен. Местные жители подкрепляли свое недовольство митингами и выражали недовольство политиков властей в ценообразовании. Людей не устраивала завышенная на их взгляд стоимость проезда, учитывая дискомфорт, который они испытывают за эти деньги. Им приходиться подолгу стоять на остановках в ожидании транспорта, он приезжает, не придерживаясь графика, а ехать в нем сомнительное удальстве, потому что там расшатана каждая ручка, а гремит состав во время движения так, что невозможно услышать стоящих рядом людей.





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