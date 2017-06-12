В Коми начались первые смены в детских лагерях

Республика Коми >> Общество >> 12.06.2017

В Коми начались первые смены в детских лагерях. В оздоровительно-образовательном центре "Гренада" темой смены выбрали туристско-краеведческую "Азбука четырех вершин". Эта программа разработана для детей из секций и кружков туристской направленности, краеведения, спортивного ориентирования, военно-патриотических клубов. Азбука включает 4 подпрограммы: "Равнение на героев", "Песня – в дорогу и узелки на память", "Солнечный круг", "Азбука юного краеведа". Все подпрограммы разработаны с учетом национальных и региональных особенностей Коми. Дети будут совершенствовать навыки по туристическому многоборью, спорториентированию, получать знания о роли человека в сохранении окружающей среды, развивать физические качества, знакомиться с историей, культурой и природой региона.

В лагере "Мечта" программа смены имеет патриотическую направленность - "Под флагом Черноморского флота". Это продолжение программы смены "Семь футов под килем". Здесь важную роль в изучении материала отводят знакомству с историей Черноморского флота, сочетанию творческо-познавательной, игровой и оздоровительной деятельности участников смены.

Работа морской академии с познавательными вкраплениями поспособствуют расширению кругозора об истории развития флота, мореплавания в РФ, развитию потребности в изучении своего края, поспособствуют формированию знаний о морских специальностях. Участники программы - дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, дети из муниципальных образований Коми 8 - 16 лет.

В лагере "Чайка" решили провести "Президентские состязания" – смену, направленную на привлечение детей к физкультуре и спорту, повышение физической активности, формирование здорового образа жизни. В конце смены путем состязаний будут выбраны сильнейшие в разных возрастных группах. За 3 недели в лагере побывают 300 ребят, в числе которых дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.





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