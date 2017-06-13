В Мурманске стало доступным воздушное такси

С недавнего времени в Мурманске на такси можно покататься не только по земле. В городе открыли первый маршрут, по которому можно пролететь на вертолете. Деятельность авиакомпании "Мурманавиа" сертифицирована в Минтранспорта РФ и лицензирована для данного вида авиаработ. В качестве такси используется модель вертолета Ми-2, который может перевезти до 5 человек, не считая пилота. Прилететь над городом стоит 5 тыс. руб., но для большинства жителей города эта сумма неподъемная. Воздушные перевозки больше заинтересуют туристов, которые по определению приезжают с расчетом на то, что будут тратить деньги. Воздушное такси есть далеко не во всех городах, поэтому воспользоваться им обязательно захотят.



В настоящий момент в Мурманске оборудовано только две площадки для приземления и вылета вертолетов. Одна из них у Кольского моста, вторая - на ул. Шевченко. Город можно полностью облететь за 20 минут, и этого достаточно, чтобы не слишком утомиться и чтобы человека не укачало. В перспективе планируется расширить маршрутную сеть и организовать перелеты в отдаленные части Кольского полуострова.



Вертолет-такси с настоящим такси не имеет ничего общего. Его нельзя вызвать на дом, и он не прилетит забрать из ночного клуба, чтобы доставить домой. Это, скорее, туристическое предложение. Также это может быть неплохим способом поздравить кого-то с днем рождения. Заявку на заказ можно сделать онлайн, и вертолет будет в оговоренном месте в указанное время. Служба вертолетных перевозок уточняет, что полетать над городом можно только в дневное время, т. е. с 10:00 до 19:00. Также вертолетная служба предлагает VIP-услугу в специальном салоне, рассчитанном на 3 человек, но со стоимостью в 2 раза больше. По желанию заказчика полет может продолжаться дольше 20 минут по индивидуальной договоренности с клиентом.

