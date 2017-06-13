Вологда заключила выгодный контракт и провела выставку внедорожной техники

Инновационная компания "Александра-Плюс" из Вологды разрабатывает ультразвуковую установку для компании, производящих фильтрующие элементы и оборудование для многих отраслей промышленности. Договор заключен по итогам вологодского предприятия на выставке технологий и оборудования "MinTech-2017".



Перед началом производства была проведена серия тестовых работ. Владимирские специалисты приезжали в Вологду дважды с разными видами своих изделий, была подобрана подходящая технология, обеспечивающая лучшее качество очистки. Компании также обсудили в деталях технические характеристики и форму будущей установки.



Международная выставка "MinTech" проходила в Казахстане. Это специализированная площадка, на которой ежегодно собираются технические специалисты горно-обогатительных предприятий, поставщики технологического оборудования для отрасли. В рамках делового форума вологодская компания подписала ряд соглашений, в том числе на поставку ультразвуковой очистительной установки для продукции Владимирского предприятия.



НПП "Александра-Плюс" работает с 2000 г. Ключевое направление его деятельности – разработка и производство оборудования на базе силового ультразвука. Пользуются разработками компании и обладатели внедорожной техники, которая недавно была выставлена в центре Вологды. В городе состоялась выставка внедорожной техники, на которой можно было увидеть различные полноприводные автомобили. На площади Революции красовались квадроциклы и внедорожники в количестве около 30 штук. Экипажи этих автомобилей принимают участие в этапе Кубка ДОСААД РФ по трофи-рейдам, а выставка стала началом этих соревнований. Организатором мероприятия является Внедорожный клуб области. Руководитель клуба Е. Беляев рассказал, что на выставке представлено 60 экипажей.