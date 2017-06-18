Памятник-печную трубу открыли в Мурманске

Вчера в Мурманске открыли памятник по случаю 75-летия массированной бомбардировки фашистской авиацией в 1942 г. Форма монумента несколько необычна – он выглядит как печная труба.



На открытии присутствовал глава города Д. Филиппов, который отметил, что каждое 18 июня отмечается в Мурманске как День стойкости мурманчан в годы ВОв. В 1942 г. самолеты противника сбросили на город 12 тыс. авиабомб, которым было разрушено около 600 домов. Теперь в память об этом будет стоять мемориальный комплекс, расположенный на юге Семеновского озера.



На открытие памятника также пришел депутат Госдумы от региона А. Веллер и свидетели событий 1942 г. Одна из них рассказала, что печная труба – это правильный символ того времени, потому что когда город был полностью разрушен после бомбежек, печная труба – то немногое, что оставалось в некоторых домах, и то, благодаря чему люди выживали в непростых условиях севера, согревались и имели возможность пить горячий чай и есть теплую пищу.



А. Веллер отметил, что сегодня Мурманск стал красивым и величественным городом, возрожденным и бережно хранящим память о своих жителях. Именно благодаря этим людям город имеет возможность развиваться.



Эскиз памятника стилизован под печную трубу, он был одобрен после проведения соответствующего конкурса. Чтобы памятник обрел свои реальные очертания, его автору понадобилось почти два года.



Место для установки также подбирали долго, и в итоге остановились на береге Семеновского озера. Вскоре здесь появится парк "Патриот", и мемориал станет его частью. Здесь планируют оформить пешеходные и велодорожки. Это место многолюдное, здесь всегда много горожан и гостей столицы Заполярья, поэтому память о событиях 1942 г. будет оставаться в сердцах людей.