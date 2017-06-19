В Сыктывкаре появится новый сквер за 12 млн руб.

Республика Коми >> Общество >> 19.06.2017

Весной проектировщик С. Кияшко предложил построить сквер "Металлист" на ул. Пушкина, там, где раньше стояли деревянные дома. Проект имеет одну особенность – его попытаются осуществлять без привлечения государства, исключительно на деньги неравнодушных людей.

Администрация города провела общественные слушания еще в марте, а в июне авторы проекта выложили для ознакомления смету обустройства сквера.

Участок планируют выровнять, засипят песком и щебнем, застрелят нетканым материалом. Затем на подготовленных местах начнут прокладывать пешеходные дорожки из бетонных плит, бордюры. Зеленую зону украсят газонами, для чего землю удобрят и покроют торфом. Все эти работы обойдутся в 5,7 млн руб.

В качестве декора для сквера понадобятся 26 урн, 15 ваз и 35 скамеек. Будет в сквере и место для детей, в виде игрового комплекса. Стоимость этих приобретений и их установка - 1,7 млн руб. На закупку и установку светодиодной ленты и 14 светильников понадобится 653 тыс. руб.

Из деревьев, которые планирую посадить в зеленой зоне, будут сибирские яблони, калина, сибирский можжевельник и рябина. На деревья потратят 911 тыс. руб. Отвод воды, обновление канализационных люков потребуют 48 тыс. руб., возведение стены под названием "Аллея имен" - 245 тыс. руб. На ней расположат именные таблички всех, кто помог в строительство сквера.

С. Кияшко считает, что стоимость строительства в 11 млн 814 тыс. руб. для проекта подобного уровня, нормальная. Можно было бы провести обустройство всего за 1 млн руб., но уровень комфорта и визуальный вид будут малопривлекательными.

В проекте готовы принять участие несколько крупных спонсоров. После создания некоммерческой организации будет объявлен сбор средств и продажа табличек на "Аллее имен".





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