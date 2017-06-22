Деятельность движения "Петрозаводск — любимая столица" прокомментировала Е. Лоцман

Директор Академического лицея Е. Лоцман считает, что создание общественного движения "Петрозаводск — любимая столица" было продиктовано требованием времени. Целью организации является привлечение внимания горожан к инициативе поддержания столичного статуса города.



В последние 1,5 года заметны позитивные сдвиги в благоустройстве Петрозаводска. Закон о статусе столицы, если будет принят, станет важным механизмом привлечения дополнительных денег на развитие города. Это поможет решать задачи во многих сферах. Т. е. город будет приниматься участие в федеральных программах развития образования, что будет способствовать сокращению дефицита мест в школах и детских садах. Особенно остро эта проблема стоит в Древлянках и Перевалках, где активно возводятся жилые дома, а создание сопутствующей инфраструктуры отстает.



Привлечение допсредств расширит возможности школьников, которые смогут выезжать на соревнования, олимпиады, конкурсы федерального уровня, учителя смогут активно участвовать в программах повышения профмастерства.



Инициативная группа уже анонсировала общественное движение в поддержку инициативы о внедрении законопроекта Карелии о столичном статусе Петрозаводска. Инициаторами создания движения стали представители сферы культуры, образования, общественных организаций. Все он считают, что сейчас город лишен возможность получения денежных средств на развитие по причине того, что не имеет столичного статуса.



С инициативой в конце мая выступил Г. Бондарчук, председатель горсовета. Он напомнил, что в Конституции республики город определен столицей региона, но республиканского закона, который бы давал возможность Петрозаводску привлекать допфинансировние на выполнение столичных функций, нет. Инициативу поддержали коллеги по депутатскому корпусу и приняли обращение к врио главы республики А. Парфенчикову.