В НАО планируют открыть первую секцию по национальной ненецкой борьбе

Глава НАО И. Кошин обсудил меры социальной и финансовой поддержки коренных народов Севера с президентом Ассоциации "Ясавэй" Ю. Хатанзейским и председателем Совета старейшин Ассоциации П. Ледковым.



Администрация округа в соответствии с программой пытается сохранить и популяризировать национальный спорт, язык, поддержать хозяйства и семейно-родовые общины, обеспечить занятостью, урегулировать земельные вопросы на территории оленьих пастбищ.



Достигнута договоренность о создании спортивной национальной секции. Ю. Хатанзейский отметил, что у молодежи НАО есть интерес к ненецкой борьбе. Популяризовать этот вид спорта будет молодой специалист, который заканчивает обучение в Национальном госуниверситете физической культуры им. П. Лесгафта. Откроется секция в сентябре на базе ДЮЦ "Лидер".



Также на встрече принято решение выделить дополнительные средства на соцподдержку коренных жителей – для студентов, которые приехали в Нарьян-Мар для получения среднего профобразования, и людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Финпомощь будет оказываться в рамках соглашения о соцпартнерстве с нефтяной компании, название которой пока не афишируется. Адресную поддержку обеспечит "Ясавэй".



И. Кошин заявил, что взаимодействие органов власти и некоммерческого сектора должно оказывать помощь населению. По этому направлению стремится работать администрация НАО и Ассоциация "Ясавэй". Теперь все инициативы, предложения, проекты будут прорабатываться совместными усилиями и получать поддержку государства. Это принцип работы, который оптимален для всех сторон.



Не следующей неделе губернатор встретится с представителями Совета Ассоциации ненецкого народа, и в ближайшей перспективе подпишет Соглашения о сотрудничестве администрацией региона и Ассоциацией.