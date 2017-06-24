В НАО планируют открыть первую секцию по национальной ненецкой борьбе

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 24.06.2017

Глава НАО И. Кошин обсудил меры социальной и финансовой поддержки коренных народов Севера с президентом Ассоциации "Ясавэй" Ю. Хатанзейским и председателем Совета старейшин Ассоциации П. Ледковым.

Администрация округа в соответствии с программой пытается сохранить и популяризировать национальный спорт, язык, поддержать хозяйства и семейно-родовые общины, обеспечить занятостью, урегулировать земельные вопросы на территории оленьих пастбищ.

Достигнута договоренность о создании спортивной национальной секции. Ю. Хатанзейский отметил, что у молодежи НАО есть интерес к ненецкой борьбе. Популяризовать этот вид спорта будет молодой специалист, который заканчивает обучение в Национальном госуниверситете физической культуры им. П. Лесгафта. Откроется секция в сентябре на базе ДЮЦ "Лидер".

Также на встрече принято решение выделить дополнительные средства на соцподдержку коренных жителей – для студентов, которые приехали в Нарьян-Мар для получения среднего профобразования, и людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Финпомощь будет оказываться в рамках соглашения о соцпартнерстве с нефтяной компании, название которой пока не афишируется. Адресную поддержку обеспечит "Ясавэй".

И. Кошин заявил, что взаимодействие органов власти и некоммерческого сектора должно оказывать помощь населению. По этому направлению стремится работать администрация НАО и Ассоциация "Ясавэй". Теперь все инициативы, предложения, проекты будут прорабатываться совместными усилиями и получать поддержку государства. Это принцип работы, который оптимален для всех сторон.

Не следующей неделе губернатор встретится с представителями Совета Ассоциации ненецкого народа, и в ближайшей перспективе подпишет Соглашения о сотрудничестве администрацией региона и Ассоциацией.





Рекомендуем по теме:

В НАО зарегистрировано 173 объединения национально-культурной направленности

Проект НАО "Кочевое образование" может найти поддержку ООО "Восток НАО"

В селах НАО проводятся ликбезы по вопросам господдержки аграриев и фермеров

В НАО будут бороться с теневой экономикой

В Карелии финский язык может стать предметом ЕГЭ по выбору

В Нарьян-Маре прошел финальный этап проекта "Абориген и закон. Региональный практикум"


Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси"

10 правил для новичков, начинающих делать ставки

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион

Разнообразие одесских квартир

В Мурманске завершился турнир по тактической стрельбе подразделений спецназначения

"Капитан Коковин" вышел в первый поход из порта Архангельска
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета