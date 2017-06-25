Вологда отметила 870-летие

Вологодская область >> Общество >> 25.06.2017

Празднование началось на Кремлевской площади, где губернатор Вологды О. Кувшинников и первые лиц региона поздравили горожан с праздником. Было отмечено, что сейчас Вологда входит в топ-10 городов по развитию туризма, семейного и новогоднего отдыха. Город может гордиться своими достижениями в области культуры, промышленном производстве.

Трое вологжан были награждены медалями "За заслуги перед Вологодской областью": А. Архипов, завотделением функциональной диагностики ВОКБ, Р. Иванова, гендиректор Кондитерской фабрики и Б. Кишиев, директор Центра по воспитательной работе ВГУ.

Далее праздник охватил все районы города, и в каждом из них была подготовлена своя программа.

Утром парадным маршем по улицам Вологды прошли 400 музыкантов. После этого начал работу международный фестиваль "Голос ремесел". На Кремлевской площади можно было поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, ярмарках, на проспекте Победы развернулся "Вологодский променад" – выставка-ярмарка работ художников. Площадь Возрождения собрала представителей диаспор, которые угощали местных жителей и гостей блюдами своих национальных кухонь. На площадь Возрождения также прибыли раритетные авто.

Спортивная составляющая праздника включала соревнования по кроссфиту, киберспорту, паркуру, воркауту, стритболу. Возле театра драмы площадь разделили на десть зон по видам соревнований. По соседству выступали хип-хоперы и поклонники брейк-данса.

Вечером на площади Революции началось театрализованное представление "IX столетий Вологды", на котором свои лучшие выступления по тематике истории города, показали творческие коллективы. В 23:00 представление сменил концерт группы MBAND.

Завершился праздник ярким фейерверком, который отличался оригинальностью. Сначала небо украсил вспышки цветов флага города, а финальной точкой стал российский триколор.





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