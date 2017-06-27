109 детей из Ненецкого округа улетели в Кабардинку

Дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, отправились отдыхать на море чартерным рейсом из Нарьян-Мара. Они проведут 3 недели в детском оздоровительном лагере "Дружных" (Кабардинка Краснодарского края). Почти половина этих ребят - жители сельских поселений НАО.



"Дружных" расположен у самого берега моря. Ребят разместят в четырехместных номерах. В лагере они будут играть в теннис, футбол, волейбол, баскетбол, заниматься в тренажерном зале. Для них подготовлена специальная экскурсионная программа.



В НАО организована кампания по летнему детскому отдыху в первую смену 25 июня - 15 июля в Кабардинке, во вторую 15 июля - 4 августа отдохнут 106 человек в возрасте 7 -16 лет. Все они будут отдыхать бесплатно за счет окружной казны. НАО берет на себя транспортные расходы.



В профильном департаменте отметили, что приобретение путевок обошлось региону в 5,9 млн руб., транспортные расходы на то, чтобы привезти в Нарьян-Мар детей из сельских поселений к морю и обратно - 14,3 млн руб. Затраты на организацию отдыха детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, составили в этом году 20 млн руб.



По поручению главы округа И. Кошина ежегодно летние лагеря проходят предварительную проверку. Все они обязаны соответствовать номам закона и требованиям гигиены, которые приняты в НАО. На прошлой неделе представитель ГКУ НАО "Отделение соцзащиты населения" оценил условия пребывания детей в лагере "Дружных" и отметил, что они соответствуют требованиям, заявленным округом. Представитель НАО оценивал санитарно-гигиеническое состояние домиков, соблюдение требований противопожарной безопасности, качество питания, охрану, наличие спортплощадок, проверил нормативно-правовую документацию.