Лоцманский фестиваль "Открытый фарватер" пройдет на днях под Архангельском

Архангельская область >> Общество >> 27.06.2017

Межрегиональный фестиваль "Открытый фарватер" откроется в Приморском районе 30 июня. На 3 дня зрители станут свидетелями историй о подвигах моряков и узнают больше о традициях предков.

Почетные гости фестиваля - потомки лоцманов Пустошинско-Амосовской волости. Фестиваль откроется в Доме культуры поселка Уемский концертом ансамбля академического Северного русского народного хора "Поморские кружания".

В этот же день начнет работу форум "От поморских вожей до освоения Арктики". На нем соберутся ученые, для которых эта тема стала главной целью в жизни. В завершении мероприятия на большом экране покажут документальный фильм из архива династии лоцманов Бутаковых "Штрихи семейной биографии".

На следующий день гости фестиваля оценят морское наследие Архангельска во время экскурсионных программ на Судоремонтный завод "Красная кузница", в Новодвинскую крепость и по маршруту "Морская крепость Императора Петра I".

В завершающий день фестиваля на родине лоцманов, в Пустоши, пройдет масштабный историко–культурный праздник "Открытый фарватер". Зрители увидят выступление Северного русского народного хора, групп художественной самодеятельности района, смогут принять участие в мастер–классах по вязанию морских узлов, которые проведут курсанты Арктического морского института. Также будет представлены традиционные поморские блюда, которыми можно подкрепиться перед молодецкими силовыми состязаниями. Для детей организуют отдельную программу.

Гости праздника смогут прогуляться по деревням острова, сделать фотографии на живописном мостике, побывать в единственном в России Музее лоцманов. В здании библиотеки откроется новая поморская гостиная и баннерная выставка "Арктика: прошлое, настоящее, будущее".





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