400 млн руб. направят в 2017 г на строительство дорог в Нарьян-Маре

Глава Департамента строительства НАО А. Еремеев рассказал о планируемых строительных работах дорог в Нарьян-Маре и п. Искателей. 15 % из 400 млн руб. – средства федерального бюджета.



Основная часть работ начнется в июле. Дорожники завершат строительство дороги на ул. Октябрьская, в микрорайоне "Факел", продолжат реконструкцию магистральной трассы Монтажников – Угольная. В 2016 г на дорогу до ул. Угольной выделили 106,2 млн руб., в 2017 г - 60,6 млн руб. 92 млн руб. федерация направит в казну НАО для завершения строительства объекта в 2018 г.



В Нарьян-Маре и п. Искателей летом проведут ямочный ремонт. Всего в текущем году на эти цели выделили 280 млн руб. В рамках этих средств дорожники проведут диагностику мостов неудовлетворительном состоянии, установят светофоры, размежуют земельные участки.



На главной магистрали округа – дороге Нарьян-Мар – Искателей, все основные ремонтные работы проведены в 2015 - 2016 гг. Гарантия хорошего состояния составляет 5 лет. Здесь было заменено покрытие из асфальтобетона на 59,7 тыс. м2. Протяженность приведенного в порядок участка - 7,1 км. Стоимость основных работ составила 115 млн руб. Теперь там осталось реконструировать тротуары и наладить освещение, соответствующее нормативам. Эту дорогу нужно облагородить, поэтому здесь установят современные автобусные павильоны, односекционные светофоры у пешеходных переходов. Контракт по проектированию и реконструкции дороги уже заключен.