Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске будут строить студенты

Республика Карелия >> Общество >> 28.06.2017

В Карелии формируют студотряды, которые с 1 июля будут заняты на строительстве социально-значимых объектов - кадетского училища и перинатального центра.

Формирование легло на плечи карельского штаба "Российских Студенческих Отрядов" и Министерства по делам молодежи республики. В строительстве перинатального центра будут принимать участие 30 студентов регионального стройотряда, в строительстве кадетского училища - межрегиональный стройотряд из 120 студентов Алтайского края, Санкт-Петербурга, Коми и Архангельской области. Всего на время летних каникул бойцами карельских студотрядов станут 258 девушек и юношей, которые будут заняты на строительстве, работах по благоустройству, вожатыми в детских лагерях.

Президентское кадетское училище планируют открыть с 1 сентября, перинатальный центр – к концу 2017 г.

Напомним, что к помощи студентов заказчики прибегли по причине того, что сроки сдачи перинатального центра оказались под угрозой. Это случается уже не первый раз, потому что генподрядчик в лице компании "РТ-СоцСтрой" отказывается оплачивать субподрядной организации выполненные работы. Денег на покупку стройматериалов нет, в скором времени не окажется и рабочих, так как никто не хочет работать без зарплаты. Ход работ на основном долгострое Карелии находится под личным контролем руководства Карелии, тем не менее, это не защищает от проколов.

Петрозаводское кадетское училище строится ускоренными темпами, а такая торопливость обычно ни к чему хорошему не приводит. Именно поэтому на помощь строителям решили отправить студентов.

Только на первом этапе строительства трудились 300 человек и 23 единицы техники. Сейчас работа ведется в 3 смены. Напомним, что изначально планировалось полностью закончить работы к 1 августа, и до этого срока на стройке будут работать студенты.





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