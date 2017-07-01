Под Архангельском обнаружили популяцию краснокнижных орхидей

Архангельская область >> Общество >> 01.07.2017

Орхидеи обнаружили в Кенозерском национальном парке, где часть цветов произрастала на берегу озера, часть - на болотистой местности в почти ледяной воде.

Биологи утверждают, что орхидеи венерин башмачок - самая большая популяция в регионе. В области большие популяции этих растений есть только в Пинежском госзаповеднике, где их около 500.

Начальник отдела изучения природных объектов Кенозерского нацпарка С. Дровнина рассказала, что найденная популяция произрастает на двух близко расположенных участках. Ученые изучили структуру находки, высоту побегов, количество цветков, листьев. В Архангельской области эти растения зацветают в конце мая, но в этом году затянувшаяся весна привела к тому, что цветение растений только начинается, благодаря чему их и удалось обнаружить.

Венерин башмачок широко распространен в Евразии от Британии до Тихого океана. Цветы устойчивы к морозам, что отразилось на их внешнем виде – в отличии от своих аналогов, произрастающих южнее, эти имеют мелкие размеры и не отличаются яркостью цвета. По этой причине цветоводы дома стараются выращивать более красивые и крупные южные виды орхидей.

Башмачок взят под охрану во всех странах Европы, включая РФ, и его уничтожение или срывание грозит крупными штрафами.

Новая находка включает около 1 тыс. побегов северной орхидеи. Эти растения традиционно стремятся к воде, поэтому растут только во влажной местности и в тени, что сказывается на их не таком насыщенном цвете.

По легенде название цветка произошел от туфли Венеры. Богиня ее обронила, а проходящий мимо странник нашел башмачок. Он захотел его поднять, но туфля превратилась в цветок, визуально очень похожий на женскую туфельку. В народе его многие называют "Адамова голова".





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