В Петрозаводске прошел мотокарнавал

В Петрозаводске состоялся праздник любителей мотоциклов от мала до велика. Главными действующим лицами оказались не взрослые, а дети от 3 лет, которые мастерски управляли двухколесным другом и показали, на что способны, проезжая по Советскому мосту. После этого они собрались на площадке рядом с торговым комплексом, где дети из клуба "Педалей нет" показали, что умеют мастерски держать равновесие.



Но карнавал – это в первую очередь костюмы, в которые были облачены все участники. Лучшие костюмы получи главный приз праздника. Отдельно награждали детей и взрослых. И если у детей лучшим костюмом был признан "Тигренок", то у взрослых – "Крестоносец", "Смерть" и "Супергерл".



В этом году, по словам организаторов, костюмов было меньше, чем обычно, но все они были тематические и связаны с тематикой мотоциклов. Вариантов было много: "Мотоциклист-лунатик", "Дантист", "Ночь - лучшее время байкеров". Лучших выбирали зрители.



Была на празднике и полоса препятствий. Мастера показали прыжки на железных конях через покрышки, связку бревен, показали чудеса филигранности, проехав по тонкому бревну.



Также зрители смогли увидеть предков нынешних мотоциклов – не только технику, но и живых лошадей. Они показали, что значит держать ритм, шаг и как не впасть в отчаяние, если музыка сбилась.



Но главными как на конях, так и на мотоциклах, были люди, и именно от их мастерства зависело визуальное великолепие.



Напомним, что через две недели в городе состоится масштабный мотокарнавал "Гирвас", а нынешний был только его разминкой. 12 июля организаторы обещают гарнизоне шоу, приглашенных звезд, а также приглашают всех владельцев мотоциклов, велосипедов, мопедов разных возрастов принять участие в празднике.