В 5,9 млн руб. обойдется благоустройство поселка Искателей в НАО

Администрация поселка Искателей подвела итоги тендера на проведение комплексного благоустройства общественных территорий. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроят дворовые территории, зону отдыха, установят игровую площадку для детей. Согласно контрактам с подрядчиками работы должны быть сданы в августе.



Для реализации 3 проектов выделят 5,9 млн руб., и большая их часть пойдет на благоустройство дворовой территории на ул. Монтажников (4,8 млн руб.). Здесь установят малые архитектурные формы, уложат тротуары, установят светильники, ограждения и озеленят территорию.



Зону отдыха и детскую площадку должны закончить за 20 дней. На детской площадке обустроят тротуары, демонтируют старые конструкции и установят новые, оградят территорию, установят светильники, скамейки, урны. Экономия бюджетных средств составила 613 тыс. руб. за счет проведения тендера, поэтому эта сумма также пойдет на благоустройство территории.



"Формирование комфортной городской среды" – национальный проект, инициированный партией "Единая Россия" и определенный в качестве приоритетного В. Путиным. Завершиться действие проекта должно лишь к 2022 г.



В Департаменте строительства, энергетики, транспорта и ЖКХ НАО сообщили, что в текущем году на реализацию проекта в Нарьян-Маре и п. Искателей окружная казан выделит 15,6 млн руб., а федеральный бюджет в рамках софинансирования направит еще 10,4 млн руб. Доля муниципалитетов не должна при этом быть менее 3 % от общей суммы выделенных средств.



Напомним, что в Ненецком округе по причине короткого лета, которое в этом году еще и "опоздало", времени на работы по благоустройству очень мало, поэтому все они должны быть завершены до осени.