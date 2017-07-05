В 5,9 млн руб. обойдется благоустройство поселка Искателей в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 05.07.2017

Администрация поселка Искателей подвела итоги тендера на проведение комплексного благоустройства общественных территорий. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроят дворовые территории, зону отдыха, установят игровую площадку для детей. Согласно контрактам с подрядчиками работы должны быть сданы в августе.

Для реализации 3 проектов выделят 5,9 млн руб., и большая их часть пойдет на благоустройство дворовой территории на ул. Монтажников (4,8 млн руб.). Здесь установят малые архитектурные формы, уложат тротуары, установят светильники, ограждения и озеленят территорию.

Зону отдыха и детскую площадку должны закончить за 20 дней. На детской площадке обустроят тротуары, демонтируют старые конструкции и установят новые, оградят территорию, установят светильники, скамейки, урны. Экономия бюджетных средств составила 613 тыс. руб. за счет проведения тендера, поэтому эта сумма также пойдет на благоустройство территории.

"Формирование комфортной городской среды" – национальный проект, инициированный партией "Единая Россия" и определенный в качестве приоритетного В. Путиным. Завершиться действие проекта должно лишь к 2022 г.

В Департаменте строительства, энергетики, транспорта и ЖКХ НАО сообщили, что в текущем году на реализацию проекта в Нарьян-Маре и п. Искателей окружная казан выделит 15,6 млн руб., а федеральный бюджет в рамках софинансирования направит еще 10,4 млн руб. Доля муниципалитетов не должна при этом быть менее 3 % от общей суммы выделенных средств.

Напомним, что в Ненецком округе по причине короткого лета, которое в этом году еще и "опоздало", времени на работы по благоустройству очень мало, поэтому все они должны быть завершены до осени.





Рекомендуем по теме:

400 млн руб. направят в 2017 г на строительство дорог в Нарьян-Маре

Губернатор НАО провел рабочую встречу со старостами микрорайонов Нарьян-Мара

Северодвинск благоустроит городскую среду за 42 млн руб.

126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми

В Сыктывкаре обновят Ботанический сад за 9,9 млн руб.

"Скамейка верности" стала новым туристическим объектом города


Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

В Вологде прошла инвестиционная энергетическая конференция

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион

В Нарьян-Маре прошла двухдневная Конференция парламентариев Баренцева региона

В Молодежный театр Архангельска нагрянула полиция

В Архангельске проходит форум по вопросам межнационального развития

В Мурманске стало доступным воздушное такси
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета