С поводком в НАО справились своими силами

Губернатор округа И. Кошин провел заседание Комиссии по вопросам ликвидации и предупреждения ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главными вопросами стали анализ весеннего половодья, ликвидация последствий паводка, предупреждение сложной санитарно-эпидемиологической обстановки на подтопленных территориях. Глава НАО поблагодарил всех, кто защищал от угроз паводка.



Региональная Комиссия поручила муниципалитетам внести изменения в планы по предупреждению ЧС, нормативно-правовые акты и спланировать финансирование на покупку недостающих материальных ресурсов для резерва.



Заполярному району поручено предусмотреть в бюджете на следующий год покупку телефонов спутниковой связи, потому что там есть территории, не охваченные мобильной связью. Глава района А. Михеев отметил, что резерв муниципалитета пополнен на 8 млн руб. и составляет на сегодня 10 млн руб. Жители домов, в которых вода достигла "черного пола" получат 20 тыс. руб. компенсации, где вода поднялась на уровень "белого пола" – 30 тыс. руб.



В ходе заседания особое внимание уделили предупреждению осложнения санитарной и эпидемиологической обстановки. Меры по профилактике предусмотрены постановлением окружным Роспотребнадзором. К ним относятся иммунизация населения, дезинфекция, дератизация помещений.



И. Кошин поручил профильным ведомствам и заведениям сферы здравоохранения активизировать работу и исполнить рекомендации федерального органа в кратчайшие сроки.



Паводок в этом году продлился с 2 по 25 июня, при этом режим ЧС вводился только в Хоседо-Хардском и Великовисочном сельсоветах. Сложная обстановка сложилась на территории Великовисочного сельсовета, где для защиты населения задействовали оперативную группировку.

