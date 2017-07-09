Парад семей прошел в Петрозаводске

Пасмурная погода не спугнула петрозаводчан, которые собрались в центре города отпраздновать день семьи. Они прошли по набережной парадом, а в колонне можно было увидеть молодые семьи, супругов со стажем, многодетных родителей с колясками.



Была среди них и семья Ванак, которая в 2009 г получила медаль "За любовь и верность". Это была первая семья, удостоившаяся такой награды в республике.

Молодые родители постарались подойти к вопросу подготовки к празднику креативно. Они ярко и необычно украсили свои коляски и другие транспортные средства. Например, мать троих детей С. Могучева седлала из коляски сказочный ковер-самолет, на котором уместились все ее дети. Ф. Комиссаров ехал на параде в собственной пожарной машине, которую для него сделал отец из обычной игрушечной.



Была на параде и известная ведущая О. Блок, которая прошла весь маршрут колонны до Ротонды, где потом организовали развлекательную программу с песнями и танцами, а главное – сюрпризами. Главным призом праздника стал тульский самовар. Также у Ротонды состоялась благотворительная ярмарка, которая должна была собрать средства для благотворительного фонда им. А. Тубис.



День семьи, любви и верности отмечается с 2008 г, который объявили годом семьи. Идею организовать по этому поводу грандиозный праздник высказали жителей Мурома (Владимирская область). Именно в этом городе хранятся мощи святых супругов Февронии и Петра, считающиеся покровителями христианского брака.



У семейного праздника есть свой символ — ромашка, и поэтому на параде и празднике везде можно было увидеть не только разноцветные флажки и шарики, но и ромашки. Одну колонну парада полностью украсили изображением самого нежного и романтичного полевого цветка.