Итоги работы за первое полугодие провел УФСИН Мурманской области

Мурманская область >> Общество >> 09.07.2017

В УФСИН Мурманской области состоялось совещание и подведение итогов работы уголовно-исполнительной инспекции по исполнению наказаний.

Количество осужденных на учете уголовно-исполнительной инспекции составило 2350 человек. Это на 7,4% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Уровень привлечения к трудовой деятельности (исправительным работам) составил 100%. Снятых с учета лиц за примерное поведение - 79,06%, и это на 4,2% больше показателя прошлого года.

Высокие результаты были достигнуты в реализации лечения осужденных от вредных привычек. Уровень прохождения курса лечения от наркозависимости условных осужденных составил 100%, от алкоголизма смогли пройти курс лечения 96,6%. Но статистики успешности курсов УФСИН не имеет.

В рамках федерального закона о внесении изменений в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по совершенствованию оснований и порядку освобождения от уголовной ответственности, для 428 осужденных суды отменили наказания, а в отношении 9 человек смягчили ранее назначенные наказания. В феврале завершили декриминализацию.

Меру пресечения "домашний арест" применили к 49 осужденным. Контроль осужденных в этом случае осуществлялся с использованием оборудования системы электронного мониторинга СЭМПЛ в виде электронных браслетов. По причине утери подконтрольными лицами браслетов для возмещения ущерба в суд поступило 18 исковых заявлений, из которых 15 были удовлетворены в полном объеме, а 3 в настоящий момент находятся на рассмотрении суда.

Для профилактики преступности большое внимание уделялось взаимодействию с органами внутренних дел. За первое полугодие текущего года проведено 129 совместных рейдов, 1472 подучетных проверены по месту жительства.

В первом полугодии 2017 г лучшей признавали работу филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Североморска и Полярных Зорь.





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