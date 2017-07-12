Комитет по ветеринарии Мурманской области за первое полугодие 2017 г провел 80 проверок

Мурманская область >> Общество >> 12.07.2017

Комитет по ветеринарии Мурманской области за 6 месяцев текущего года провел 80 проверок, во время которых проконтролировали соблюдение требований законодательства в ветеринарии юрлицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

По плану состоялось 43 проверки. Для 9 из них основанием стало истечение установленных сроков для выполнения предписаний, выданных на прошлых проверках. 20 проверок организованы в связи с поступлением сведений о нарушениях деятельности граждан и хозяйствующих субъектов.

Согласно плану проверены предприятие аквакультуры, рыболовные компании, гипермаркет Мурманска, учреждения–участники оборота продуктов животного происхождения. Также в установленном порядке организованы внеплановые проверки юрлиц, занятых оптовой продажей мясной продукции, фермерских хозяйств, организаций, отлавливающих и содержащих безнадзорных животных.

После 35 проверок и по факту обнаруженных нарушений возбуждены дела об админправонарушениях. За полгода выдано 25 предписаний, 45 протоколов об админправонарушениях, а на виновными наложены штрафы на 240 тыс. руб.

Во время 2 проверок возникли подозрения в фальсификации сопроводительных документов, о чем информация была передана в правоохранительные органы.

В рамках контролирующих мероприятий установлены случаи ввоза продуктивных животных без ветсвидетельств. В результате пришлось проводить карантинные мероприятия для исключения у ввезенных животных инвазионных и инфекционных заболеваний. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Также были выявлены нарушения статьи 21 Закона о ветеринарии, согласно которой запрещается продажа и использование в пищу мяса и мясных продуктов убоя животных, молока и молочной продукции, яиц, не подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе в установленном порядке.





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