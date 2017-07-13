"Бываловская деревенька" стала новой фотозоной Вологды

Вологодская область >> Общество >> 13.07.2017

"Бываловская деревенька" стала одной из композиций от участников конкурса "Цветущий город", проходящего в Вологде. В 2017 г конкурс решили провести по обновленным правилам. Вологжане обустраивают цветники дворов, предприятий, учебных заведений, а предварительно работы любителей оценивают районные комиссии, созданные во всех микрорайонах города. Они оценивают поступившие заявки, а самые яркие работы рекомендуют для участия в общегородском конкурсе.

Арт-объект у школы № 3 – "Бываловскую деревеньку", жюри уже оценило. Здесь есть колодец, разноцветные резиновые сапоги, мини-клумба в калошах, бархатцы, петуньи и бегонии. Площадка еще не закончена. Здесь собираются установить пластмассовых поросят для полноты сельского образа. Для местных жителей это место уже стало фотозоной. Над ним хорошо потрудились учителя, ученики и их родители, которые помогали всем, от материалов до креативных идей.

Украсил двор собственного дома на ул. Молодежной, 20 один из его жителей. Он установил мельницу, деревянное ограждение, а жена выбирала подходящие для клумбы цветы. Теперь здесь растут хотсы, мальвы, пионы, астры, петуньи, бархатцы.

Конкурс продолжается, и заявки на него можно подавать в 5 номинациях, которые определят лучшую клумбу, двор, "Цветочный подарок любимому городу", "Лучший цветущий арт-объект" и "Цветочный кадр" - за объект, который лучше всего получается в кадре. Прием заявок продлится до конца августа на портале горадминистрации Вологды. Итоги проекта планируют озвучить в сентябре, о призах пока ничего не известно.

Высоко оцениваются цветочные объекты, которые выглядят креативно и насыщено. Они могут отражать любую тематику, хотя местные жители почем-то предпочитают деревенскую тему.





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