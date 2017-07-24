В Североморске подготовили трассу для военных командных соревнований "Заполярный рубеж"

Мурманская область >> Спорт >> 24.07.2017

В Североморске военные соединения морпехоты Северного флота закончили подготовку многофункциональной трассы препятствий, где будут проводиться открытые командные соревнования "Заполярный рубеж". По формату и духу эти состязания похожи на "Гонки героев" и будут проводиться 29 июля на территории североморского Загородного парка пред празднованием Дня Военно-Морского флота РФ.

По всему 7 км маршруту гонки военнослужащие предусмотрели 14 искусственных и естественных препятствий с постепенным повышением уровня сложности - восхождения, спуски, водные переправы, заболоченная местность, над которой зигзагами натянуты веревки, трамплины, стены и другие преграды.

В объединениях и воинских частях СФ подготовили команды, которые примут участие в гонке "Заполярный рубеж". Заявки на участие подали 15 сборных из армии ВВС, противовоздушной обороны, Кольской флотилии разнородных сил, армейского корпуса, подводных сил. Также на Заполярный рубеж выйдут 15 команд из разных городов Мурманской области.

Гонка впервые прошла в 2016 г. на базе Севфлота в Североморске. Организатор мероприятия - командование Краснознаменного СФ и администрация, ЗАТО Североморска.

Участвовать в гонке может любой совершеннолетний, без медограничений по здоровью. Общее число участников в прошлом году составило 250 человек в 49 командах. Победителем стала сборная 45-й армии ВВС и противовоздушной обороны Севфлота.

Начальник пресс-службы СФ, капитан 1 ранга В. Серга, рассказал, что гонки покажут, на что способна современная молодежь, которую сейчас принято недооценивать. Препятствия, которые предстоит преодолеть ребятам, сложные, и дойти до финиша сможет только хорошо физически и психологически подготовленный человек.





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