В Коми завершился Кубок по кроссу и лыжероллерам

Республика Коми >> Спорт >> 25.07.2017

В Коми завершился Кубок по кроссу и лыжероллерам. Соревнования проходили в Республиканском лыжном комплексе им. Р. Сметаниной. Соревнования растянулись на неделю. Спортсмены боролись за "золото" в кроссе на дистанциях: 2 км - девушки 15-16 лет, 3 км - юноши 15-16 лет, девушки 16-17 лет, 5 км – юниорки, юноши, женщины, 8 км – мужчины и юниоры.

Всего на старт вышли 238 участников, хотя изначально было заявлено более 250 спортсменов.

Первенство и чемпионат Коми по кроссу и лыжероллерам объединил учеников из Сыктывкара, Усинска, Печоры, Ухты, Сосногорска, Усть-Вымского, Прилузского, Усть-Цилемского, Удорского, Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктыдвинского и Ижемского районов, Ханты-Мансийского автономного округа. Они сражались в индивидуальных командных зачетах в гонке свободным стилем, кроссе и спринте.

В финальных забегах приняли участие 6 человек по системе на выбывание. Участники пробежали 4 круга по 500 м, первый из которых прошел без потерь, в следующих двух круг покидали по одному человеку. На последний круг вышли 4 спортсмена.

Среди девушек лидером стала К. Грибова из Сосногорска. Ю. Сидоркина из Сыктывдинского района победила в категории юниорок. Сыктывкарка У. Серебрякова стала первой среди женщин.

У юношей первые места достались спортсменам Ханты-Мансийского АО (Г. Попов). Среди юношей "золото" взял А. Савосин. Д. Савинстал обошел всех в гонке среди юниоров. Победитель среди мужчин – А. Гафаров.

Соревнования прошли в дружественно атмосфере, при хорошей погоде и небольшом числе зрителей, среди которых в основном были индивидуальные болельщики и члены семей соревновавшихся. Мероприятие проводилось в городе не первый раз, поэтому многие уже знали, чего ожидать, и заранее ко всему подготовились.





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