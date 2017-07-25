Скальный фестиваль "Арктическая вертикаль" прошел под Воркутой

Вологодская область >> Спорт >> 25.07.2017

В ущелье Сапсан под Воркутой состоялся скальный фестиваль "Арктическая вертикаль". Альпинисты и скалолазы покоряли отвесные скалы, а параллельно проходило обучение новичков и отдых с песнями под гитару у костра.

Альпинистский лагерь разбили в 5 км от п. Северный. Центр отдыха и туризма и клуб "Арктик Альп" объединил 20 любителей скалолазания. Фестиваль проводился второй раз, и на него приезжали не только альпиниста, но и их семьи, группы поддержки.

Первый день был посвящен знакомству с местностью, тренировкам. Впервые надевшим альпинистскую обвязку, пришлось пробовать силы на простых участках, постепенно передвигаясь к соревновательным дисциплинам. Участникам приходилось вязать узлы, сдавать экзамены по технике безопасности, а вечером проверять знания песен о туризме.

Во второй день альпинистов ждала насыщенная программа. Сначала участники проходили маршруты по 5 конкурсным дисциплинам. На спецтрассе скалолазы соревновались в скоростном спуске по веревке, преодолевали переправы над водой, поднимались по веревке, соревновались в умении держаться на горизонтальной трасс, в свободном лазании. Дисциплины выполнялись на скорость, отдельно у мужчин и женщин. Лидеры вручили призы, все остальные - памятные грамоты.

Некоторые участники уже соревновались в прошлом году, и в этом также приезжали и завоевывали свои награды. Они отмечали, что в этом году было лучше, так как организаторы исправили недостатки, и с погодой повезло — удалось искупаться. Подобные мероприятия - хороший способ популяризировать туризм, альпинизм, активный отдых, здоровый образ жизни. Участники не просто закалились, попробовали свои силы в соперничестве, но отдохнули семьями на природе, весело проведя время в хорошей компании.





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