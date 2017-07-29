Соловецкая регата стартовала в Архангельской области
Соловецкая регата стартовала в Архангельске и несется к Соловецкому архипелагу. В ней принимают участие 18 яхт, а в каждом экипаже 5-6 человек. Среди них есть новички и опытные спортсмены. Всем им предстоит пройти под парусами 500 морских миль.
Из отчаливших от пристани яхт есть представители Архангельска, Москвы, Северодвинска, Санкт-Петербурга и Мурманска. Соловецкая парусная регата имеет богатую историю и в этом году состоялась в 43 раз.
Подготовка к заплыву проводилась в серьезных погодных условиях. Кроме того, сложности были и с тем, что некоторые команды состояли из смешанных экипажей. Например, питерская наполовину была составлена из ребят Северодвинска и Санкт-Петербурга.
В этом году гонки немного изменились. Если ранее они проходили вокруг Соловецких островов, то теперь маршрут по просьбам участников решили изменить. Путь яхт проходит через острова Анзер, Кузова, Кондостров, а на архипелаге участников пополнят представители Карелии и Германии.
К. Столава, капитан яхты "Wappen von Bremen" рассказал, что был не в курсе, что здесь проходит регата, а если бы знал, то принял бы в ней участие с самого начала. Но не вся команда еще приехала, поэтому к регате немцы присоединятся позже. О регате узнали случайно, когда увидели в порту много пришвартованных яхт.
Принимают участие в регате и представители молодого поколения юнг, которые ранее тренировались на Северной Двине. Они вышли в море впервые, поэтому им тяжело стоять на вахте, тем более что Белое море считается очень холодным, а самая северная регаты считается одной из самых сложных по погодным условиям. Постоянно приходиться бороться с дождем, пронизывающим ветром и постоянным холодом.
У участников регаты недавно появилась новая традиция - капитаны команд оставляют на флаге регаты свои автографы.
Завершиться регата должна 6 августа, когда все участники вернуться в архангельский порт.
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