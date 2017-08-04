Построен спорткомплекс в Микуни: открытие 10 августа

Как информирует ИА «БНК», в г.Микунь, Республика Коми был успешно сооружен новый спорткомплекс, включающий бассейн. Об этом региональному губернатору г-ну С.Гапликову сообщил спортивный министр республики г-н Н.Бережной.



Официальное открытие современного с/к «Северная волна» состоится 10 августа. Эту информацию региональный министр спорта сообщил после своей плановой поездки на объект. Он лично осуществлял контроль последней фазы строительных работ.



Как сообщает уполномоченная служба руководителя Республики Коми, новый социально значимый объект стал результатом плодотворного партнерства северного региона со структурой «Газпром трансгах Ухта».



Старт строительства был взят в 2015 году. В здании спорткомплекса были установлены сразу 2 современных бассейна:



• большой. Имеет размеры 25х11 и 6 плавательных дорожек. Предусматривает пропускную способность на уровне 48 человек. Предназначен, как для профессионально- тренировочных процессов, так и для проведения возможных соревнований;



• малый. Размеры 12х6, при пропускной способности в 20 пловцов. Предназначен для проведения занятий плаваньем с детьми.



Сооружение имеет трибуну, рассчитанную на 28 сидячих мест. Кроме того, предусмотрены эргономичные места для малоподвижной категории лиц. В отдельном помещении размещен тренажер для «сухого плавания». Он рассчитан для той части тренировок пловцов, которая не предполагает использование бассейна.



Начиная с 10 августа, первых посетителей сможет принять и современный зал для силовых упражнений и фитнеса. В настоящий момент подходят к концу отделочные мероприятия в игровом зале универсального типа. Его размеры составляют 42х24 метра. Вместе с этим, завершаются плановые работы по благоустройству прилегающей и дворовой территории, а также автомобильной парковки.