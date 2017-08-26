"Моржи" Мурманска готовятся к фестивалю "Гольфстрим"

Мурманская область >> Спорт >> 26.08.2017

Мурманские "моржи" приступили к подготовке соревновательного фестиваля "Гольфстрим". Сейчас любители поплавать в ледяной воде перед собой целей не ставят и не стараются преодолеть установленную дистанцию. Пока они приучают себя к холодной воде. Их задача - попробовать силы, выбрав наиболее успешную стратегию. Сотрудники скорой помощи и МЧС находятся поблизости, контролируя безопасность спортсменов.

Попробовать ледяную воду под Кольским мостом собрались первые участники "Гольфстрима". Само мероприятие пройдет в начале сентября. Под мостом не только вода холодная, но и течение сильное, поэтому дистанция тяжелая, препятствий много, и без подготовки даже в воду заходить не стоит. Температура воды во время испытаний была +7,5 градусов, но бывает и ниже.

На время заплыва гидроэнергетикам пришлось приостановить сброс с ГЭС воды, потому что он создает дополнительное течение, а пловцов может отнести в сторону. Первого штурмующего залив С. Корытов относить от дистанции начало практически сразу, поэтому ему пришлось вернуться обратно, но уже на лодке спасателей.

Справка. В этом году участвовать в заплыве заявлено 30 человек, в том числе 4 иностранца. Соревнования в заливе откроют сезон холодового плавания в мире. Допускаются к соревнованиям только спортсмены, прошедшие серьезную медицинскую проверку, потому что дистанция считается экстремальной.

В мире дистанция известна как "Мурманская миля", проходящая сразу по трем течениям - потоку Туломы, заливу, реке Кола.

Неудобством для зрителей "Гольфстрима" станет перекрытая дорога под Кольский мост. На личном транспорте добраться туда будет нельзя, а места для парковки будут выделены вдоль ул. Подгорной, откуда до места фестиваля будет ходить автобус.





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