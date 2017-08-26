В 1 млрд руб. обойдется "ЛУКОЙЛ" строительство ФОК в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 26.08.2017

Масштабный спортобъект построят в Нарьян-Маре. 1 млрд руб. выделило для этого ПАО "ЛУКОЙЛ". Проект прошел госэкспертизу и экспертизу достоверности сметы, получив положительное заключение. Спорткомплекс построят в микрорайоне "Старый аэропорт, где в 2016 г произвели вертикальную планировку, подняв участок на 6,7 м. Во время строительства надзор и контроль за ходом работ будут осуществлять "Центрстройзаказчик" с Госинспекцией строительного и жилнадзора НАО.

Участок занимает площадь 23 тыс. м2 с площадью застройки 4,7 тыс. м2. Прилегающую к физкультурно-оздоровительному центру территорию оформят в виде парка отдыха с зелеными насаждениями, газонами с видом на водоем. Проект предусматривает покрытие асфальтом дороги и укладку мощеных пешеходных дорожек. Также предусмотрено строительство нескольких парковок для автобусов и легковых автомобилей.

Здание ФОК разделят на 3 функциональных части: водный комплекс, универсальный зал, тренировочный зал. В водном комплексе будет бассейн 25х15 м, трибуны и подготовительный зал. Универсальный игровой зал и фитнес-центр расположат в центральной части комплекса. Здесь будут проводить соревнования по волейболу, мини-футболу, баскетболу, другим игровым видам спорта. Этот зал будет соответствовать требованиям Ассоциации мини-футбола Российской Федерации. В тренировочных помещениях будут работать профессиональные спортсмены под руководством тренеров.

Подрядчиком, который создаст конструктивные элементы для здания, станет ЗСК "Заполярье". Комплекс оборудуют только современным инвентарем и оборудованием. Ориентировочный срок сдачи объекта – конец 2019 г. ФОК безвозмездно передадут в собственность НАО, поэтому его финансированием и содержание будет заниматься округ.





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