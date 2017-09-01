В столице Карелии побывали выдающиеся спортсмены А. Поветкин и О. Тактаров

Республика Карелия >> Спорт >> 01.09.2017

В Петрозаводске побывала делегация именитых спортсменов, в которую вошли олимпийский чемпион, боксер-тяжеловес А. Поветкин, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, самбист О. Тактаров и боксер, президент федерации комплексного единоборства РФ О. Уфимцев. Спортсмены посетили Дома бокса, посмотрели поединки местных воспитанников и пообщались с ребятами.

О. Тактаров провел мастер-класс по дзюдо в ФОК на ул. Ключевой, а А. Поветкин провел открытую тренировку в петрозаводском Доме бокса на ул. Шотмана. Поветкин подарил 4 кандидатам в мастера спорта фирменные боксерские перчатки с автографом. На обоих мероприятиях побывал врио главы Карелии А. Парфенчиков.

А. Парфенчиков, глава Карелии отметил, что единоборства входят в допризывную подготовку, поэтому у страны есть заинтересованность в том, чтобы Вооруженные Силы пополняли ребята, занимавшиеся этим видом спорта. В республике необходимо поддерживать его развитие, именно с этой целью в город были приглашены известные спортсмены. Парфенчиков также рассказал, что есть идея учредить Кубок главы Карелии по комплексным единоборствам, а олимпийская чемпионка С. Мастеркова предлагает создать в городе манеж для легкоатлетов.

Спортсмены также побывали в спорткомплексе "Курган", осмотрели уличные тренажеры в районе набережной, после этого поехали в Питкяранту, где открыли новый физкультурно-оздоровительный центр.

Справка. О. Тактаров помимо спорта является актером ("Хищники", "Самолет президента", "Роллербол") и режиссером. В спорте известен под псевдонимом "Русский медведь". За свою бойцовскую карьеру он ни разу не проиграл удушающим или боевым приемом.

А. Поветкин — чемпион России, Игр доброй воли, чемпион Европы и мира, регулярный чемпионом мира по версии WBA, в 2017 г завоевавший титулы WBO International, WBA Continental.





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