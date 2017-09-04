В Ухте обсудили проблемы финансирования спорта

Министр физкультуры и спорта Коми Н. Бережной посетил Ухту. В рамках рабочего визита он встретился со спортивной общественностью, провел совещание с руководством муниципалитета, прием граждан.



Бережной встретился с руководителем администрации Ухты М. Османовым, замглавы администрации города М. Метелевой и начальником горуправления физкультуры и спорта Л. Сизовой. Главный вопрос, который они обсуждали – финансирование сферы.



На будущий год запланировано 200 млн руб. выделить на социальную сферу (спортивная отрасль является ее составляющей). Также обсуждались вопросы ремонта спортобъектов. Частично закончена отделка фасада спорткомплекса "Нефтяник", а в Ледовом дворце установили лифт. Администрация выделила дополнительные средства на ремонт городского бассейна и уже в этом году будет введен в эксплуатацию малый бассейн в МУ "СШ "Юность".



Н. Бережной поднял тему перехода на программы спортподготовки детско-юношеских спортивных школ. На начальном этапе планируется задействовать базовые виды спорта: бокс, лыжные гонки, плавание, биатлон и тяжелую атлетику.



В рамках обсуждения участники рассмотрели строительство ФОК с двумя борцовскими коврами, рингом, залом для аэробики, тренажерным залом. На весну 2018 г запланировано проведение тендера на разработку проекта и сметной документации. Строительство объекта должно быть закончено в 2019 г.



Градоначальник Ухты поднял вопрос стимулирования тренеров. О людях, которые воспитывают чемпионов, часто забывают, поэтому Бережной предложил проявить инициативу и поработать над конкретными предложениями, а со своей стороны обещал поддержку.



После этого в Ледовом дворце прошла встреча со спортивной общественностью Ухты, на которой Бережной вручал награды Минспорта РК ухтинцам.

