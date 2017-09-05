В Кандалакше проходят легендарные соревнования "Арктик Трофи"

Глава Кандалакшского района М. Павлов отметил, что город постепенно начала приобретать славу столицы экстремального спорта в Заполярье. Этот статус будет и дальше поддерживаться.



В условиях северного бездорожья на соревнованиях "Арктик Трофи" друг с другом сражаются 14 экипажей. Лидирующие позиции заняли команды: "Темная лошадка" (Апатиты), "Экипаж 14" и "Нимал" (Москва), российско-норвежский дуэт "Викинг". Есть среди участников и одна девушка.



Перед началом соревнований все машины прошли техосмотр и получили допуск к гонке. На старт вышли внедорожники разных моделей. Участники отдали предпочтение надежным японским машинам - Toyota и Nissan. Но востребованными оказались и российские брэнды. 4 автомобиля УАЗ сражаются с зарубежными внедорожниками, мало чем проигрывая более именитым бреэндам. Самым экзотическим выглядит Great Wall.



Уже прошли два этапа соревнований из пяти, по итогам которых лучшими казались представители Москвы, что неудивительно, учитывая, что именно они являются действующими чемпионами страны.



Организаторы отметили редкую для подобных трофи-рейдов деталь: абсолютно все участники уложились в зачетное время, значит серьезных повреждений у автомобилей не было. Самая незначительная поломка могла бы закончиться ремонтом на несколько часов и изменить список лидеров.



Теперь участников ожидают еще 4 протяженных и почти непроходимых участка, по которым они должны будут добраться к берегу Баренцева моря. Общее время гонки – 7 дней, за которые участники должны будут покорить Кольский полуостров. Они преодолеют около 400 км и множество препятствий в суровой лесной местности. Завершатся соревнования в Мурманске, а на 9 сентября намечено торжество по случаю чествования победителей.













