В Мурманске прошла выставка техники и вооружения

Мурманская область >> Спорт >> 10.09.2017

Ее организатором выступил Северный флот в рамках ежегодного фестиваля спорта "Гольфстрим". Местом проведения стала площадка под мостом через Кольский залив. Здесь можно было увидеть современное вооружение и раритетную спецтехнику.

Экспозиция представила бронетанковые войска Советской Армии, армий антигитлеровской коалиции ВОв - танк ИС-3, Т-34, американский "Шерман", появившийся в СССР по ленд-лизу.

Т-34 в этом году открывал военный парад в День Победы, входил в механизированную колонну на параде в День ВМФ в главной базе Севфлота - Североморске. ИС-3 и "Шерман" восстановлены специалистами СФ до заводского состояния.

Пользуется популярностью у зрителей площадка показа водолазного снаряжения. Это декомпрессионная водолазная станция, вентилируемое снаряжение УВС-50М, гелиокислородное и водолазное универсальное снаряжение СВУ-5, подводные гидравлические инструменты, телеуправляемый подводный прибор "Обзор–150".

Также представлена современная полевая кухня – столовая-контейнер и автомобильная. У детей желание примерить вызывает военная форма всесезонного полевого и арктического обмундирования.

В рамках мероприятия прошли показательные выступления морпехов Северного флота, а одним из наиболее зрелищных эпизодов стал бой с условными диверсантами.

Севфлот принимает активное участие в спортивных соревнованиях. Подводные силы, армейский корпус, Кольская флотилия, армия ВВС и противовоздушной обороны и дивизия ракетных кораблей Севфлота представили сборные в состязаниях по плаванию, мини-футболу на песке, пляжному волейболу, бегуна полосе с препятствиями.

Во время фестиваля "Гольфстрим" работает пункт по набору на контрактную военную службу на корабли и береговую часть СФ. Представители СФ дают подробную консультацию всем желающим, рассказывают о требованиях к кандидатам, условиях прохождения службы в отдельных подразделениях.





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