Администрация Мурманска подвела итоги международного фестиваля "Гольфстрим"

Мурманская область >> Спорт >> 16.09.2017

"Гольфстрим" состоял из 14 видов спорта, среди которых знаменитые за пределами РФ забеги и заплывы через Кольский залив, в которых приняли участие 1,5 тыс. спортсменов. На грандиозное зрелище пришли посмотреть 15 тыс. мурманчан и гостей города.

А. Сысоев, глава администрации город, отметил, что в этом году установлены не только спортивные рекорды. Зрелище собрало 15 тыс. человек зрителей, и это несмотря на сильный ветер, и погоду, далекую от идеальной.

Все участники и призеры получили памятные кубки, медали. Не остались без награды и организаторы. Сам комитет не смог бы организовать событие без поддержки, поэтому помощь оказывали представители предприятий, силовых структур, военных ведомств. Не остались в стороне и общественные организации.

Спасатели, медики, переводчики, судьи и другие проделали большую работу, чтобы "Гольфстрим" прошел на высоком уровне. Спортсменам обеспечили безопасность, технику, гостеприимство и культурную программу. Работа эта проводилась не один месяц. Практически на то чтобы организовать мероприятие такого масштаба, нужно потратить целый год, поэтому уже завтра начнется подготовка к очередному "Гольфстриму" 2018 г.

Напомним, что "Гольфстрим" в этом году прошел в Мурманске во второй раз и стал заменой "Мурманской миле". Участники пробежали 1611 м и переплыли Кольский залив. В заплыве участвовали представители разных стран, в том числе мотоциклисты, роллеры, инвалиды. Также в рамках фестиваля проходили соревнования в командных видах спорта – волейболе, мини-футболе и регби. Состоялся забег по полосе препятствий, в котором приняли участие около 50 команд, и зрелищные соревнования по автомобильному кроссу. Для детей была организована отдельная программа.





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