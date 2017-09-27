Нормативы ГТО в НАО теперь можно сдавать ежедневно

Если раньше нормативы комплекса ГТО можно было сдать в рамках 3 проводимых в Ненецком округе фестивалей (зимний, летний, осенний), то теперь любой желающий может их выполнить в Центре тестирования спортшколы "Труд". Здесь можно сдать нормы ГТО по графику в удобное время, для чего спецобучение в 2016 г прошли 50 тренеров.



В спортшколе можно сдать 5 тестов комплекса: разгибание/сгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на высокой перекладине, наклон вперед на гимнастической скамье, прыжок с места в длину. Тестирование начинается по будним дням в 9:00 и продолжается до 21:30, в выходные - с 12:00 до 21:30.



Норматив по плаванию можно сдать по воскресеньям во Дворце спорта "Норд" 10:00- 11:00.



В Департаменте образования отмечают, что программа окружного турслета "Дорогами отцов – героев", прошедшего в НАО на днях, также соответствовала выполнению норматива ГТО, в частности по направлению "Туристический поход с проверкой туристских навыков". Все участники турслета этот норматив сдали.



В настоящий момент в системе ГТО зарегистрировано 1,7 тыс. жителей НАО, по России в целом - 6,1 млн человек. Интерес жителей округа к движению растет, также как и количество присвоенных знаков отличий. В 2015 г жители НАО получили 60 знаков отличия, в 2016 г - 125, а с начала 2017 г - 116. Если два год назад золотые знаки получили 3 человека, то в этом уже 27 человек.



Серебряный знак в 2015 г получили 33 человека, в 2016 г - 57, в 2017 г - 61. Бронзы были удостоены в 2015 г 24 человека, в 2016 г – 44, в этом году - 28 человек.



Справка. Физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне" введен 85 лет назад. Вновь его решили возродить в 2014 г по инициативе Президента РФ В. Путина. В комплекс входят 19 категорий.