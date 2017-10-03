Гонки внедорожников "Осеннее обострение" прошли под Архангельском

Мероприятие уже стало традиционным и проводится каждый год в середине осени.



Организатором выступил экспедиционный клуб "Поморыч". В этом году формат соревнований немного изменился.



Сначала прошел трофи-рейд для любителей бездорожья. Нужно было выполнить задания, взять контрольные точки в строго лимитированный промежуток времени. Здесь важен не профессионализм и навыки вождения, и не стаж. Нужно было мастерски ориентироваться, быстро принимать решения и выкручиваться из сложнейших ситуаций, а также умело пользоваться GPS-навигатором.



Также важное значение в гонках имели взаимоотношения пилота и штурмана, о чем рассказал Н. Романовский, руководитель клуба "Поморыч". Также он обратил внимание на то, что гонка – это отличный шанс проверить на прочность свой внедорожник, так как условия для этого созданы идеальные - болотистая местность, бездорожье и глиняные участки.



Для участия в гонке нужно было предварительно зарегистрироваться. Старты проводились по четырем категориям: "Туризм", "Стандарт", "Гранд-Туризм", "ATV". Также была добавлена еще одна категория - "Трофи", в которой выполнялись задачи на навигацию и ориентирование. Участвовать можно было на любом внедорожнике, от машин базовой комплектации до улучшенных каров. Также к участию допускались квадроциклы.



Участники преодолели на своих машинах болота, речные броды, холмы, лесополосу и горки. Те, кто не выиграли призов, получили массу удовольствия от адреналина, свежего воздуха и возможности весело и разнообразно провести время. Они увидели и узнали много интересного, вдоволь пообщались с единомышленниками, и сразу после финиша решили, что в 2018 г снова станут участниками "Осеннего обострения".