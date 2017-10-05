За 1,88 млн руб. в школ Исакогорского округа отремонтировали школьный спортзал

В торжественной обстановке в одной из школ Исакогорского округа прошла церемония открытия спортзала.



В школе №?93 функционируют 5 кадетских классов. Все они проводят занятия по общей физической подготовке, занимаются волейболом, баскетболом, работают на уличных тренажерах во дворе школы. Также здесь открыт спортклуб "Лидер", в который приходят дети с 2 лет, школьники, взрослые. Летом спортивный зал постарались привести порядок - покрасили стены, полностью заменили напольное покрытие, обновили раздевалку для девочек. Также были заменены дверные проемы, оконные блоки, освещение.



Спортзал стал намного просторнее и светлее. Ремонт обошелся в 1,88 млн руб., из которых 1,44 млн. выделил федеральный бюджет, 100 тыс. – городской и 343 тыс. - областной.



Спортзал решили открыть торжественно, с показательными выступлениями представителей кружка рукопашного боя. Ребята продемонстрировали несколько акробатических и боевых приемов. Не обошлось открытие и без музыки. Девятиклассница У. Волосова спела песню о родине, а четвероклассница А. Ильина продемонстрировала гимнастический этюд.



Восстановление зала проводилось в рамках программы капремонта спортзалов сельских школ. Она реализуется 3 года, и за этот период отремонтировали 38 спортивных объектов в различных муниципальных образованиях. Для этого удалось привлечь 78 млн руб.



В Архангельске только в этом году отремонтировано 57 спортивных залов, что дало возможность большому количеству людей заниматься спортом. В регионе активно поддерживают спортивную инфраструктуру во много ради того, чтобы молодому поколению было куда пойти, особенно в зимнее время. Это отличный способ поддерживать свое здоровье, а не бездельничать, сидя в подъездах.