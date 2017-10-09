70 спортсменов Вологды сдали нормы ГТО по плаванию

Вологодская область >> Спорт >> 09.10.2017

Самому маленькому было всего 6 лет, самому старшему – 50. Соревнования проходили в бассейне "Динамо". Участникам предстояло проплыть 50 м на время, но для самых маленьких участников заплыва секундомер не включали. В их обязанности входила только способность преодолеть это расстояние.

Плавание было заключительным испытанием в этапе фестиваля ГТО "Вологодская область – душа Русского Севера". Он начался 4 октября и собрал студентов Вологодского госуниверситета в количестве 56 человек.

Один день посвятили сдаче нормативов по прессу, отжиманию, подтягиванию на низких и высоких перекладинах, наклону вперед, прыжкам в длину и рывку гири. На следующий день тестируемые пробежали 100 м, юноши 3 км, девушки – 2 км.

Представитель Центра тестирования ГТО А. Седова отметила хороший уровень подготовки, что подтверждает способность современной молодежи самостоятельно поддерживать свое здоровье, ведя активный образ жизни, посещая секции, тренировки или просто самостоятельно работая в спортзале.

Фестиваль ГТО проходил в 2 этапа: областной и муниципальный. Участников, которые показали лучшие результаты, пригласили на итоговые мероприятия, которые состоятся в рамках Международного форума в феврале 2018 г.

Напомним, что в этом году нормативы ГТО сдали 14 тыс. вологжан. Получили знаки отличия 3 тыс. человек: 919 - "золото", 1518 - "серебро", 867 - "бронзу". Пополнение в эту копилку произошло на выходных, когда знаки высшей пробы получили еще 10 вологжан, сдавших нормы ГТО с отличием.

Торжественная церемония вручения знаков показывает, что интерес в разных возрастных группах к ГТО существует, но больше в них заинтересована молодежь, которой знаки отличия дают бонусы при поступлении в вузы. Награды вручал замгубернатора области О. Васильев.





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