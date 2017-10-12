В Коми наблюдается плохое освоение бюджетных средств на строительство спортобъектов

Слишком низкий уровень освоения бюджетных средств на строительство спортивных объектов в Коми отметила Е.Филимонова, председатель Контрольно-счетной палаты республики. На 1 сентября освоено всего 32,4 млн руб. из возможных 163.



Не остался без внимания КСП и физкультурно-оздоровительный комплекс Сосногорска. Выделение бюджетных денег на строительство бассейна было запланировано в апреле прошлого года, а контракт на строительство объекта заключен только в конце года. Причина такого замедления в некачественном анализе проектно-сметной документации на предварительном этапе работы. Рабочая документация и смена оказались не соответствовавшими проектной документации, отсутствовало заключение экспертизы о достоверности общей стоимости строительных работ.



Не проведены работы по пятой очереди реконструкции лыжного комплекса им. Сметаниной по причине проблемы с передачей участка земли под объект.



КСП проверила использование денежных средств из бюджета на строительство катка в Эжве и бассейнов в Микуне и Сыктывкаре. Была выявлена масса нарушений, среди которых неправомерное установление начальной стоимости контракта на работы, гарантийный срок на выполненные работы был менее 5 лет, а оплата работ проводилась до обязательной проверки сметы строительства и утверждения проектной документации.



Много нареканий у КСП вызвал каток в Эжве. Это крытое помещение с искусственным льдом оказалось без оснащения спецоборудованием, хозинвентарем, что не дало возможности использовать многие помещения по назначению. Часть имущества на 17,4 млн. руб. местной ДЮСШ "Северная Олимпия" вообще не используется. Спортинвентарь и оборудование школа получила 5 лет назад, а позже оно передавалось другим учреждениям, оставаясь невостребованным.

