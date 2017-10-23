В Вологде закончился чемпионат и первенства города по боксу

Во Дворце единоборств собрались 80 спортсменов, которые боролись во всех возрастных и весовых категориях. Перед этим прошли отборочные бои.



В город приехали представители вологодских, архангельских и ярославских клубов. Среди них были боксеры разных разрядов – кандидаты в мастера спорта, мастера. За действием следили около 500 зрителей, серди которых были представители Федерации бокса Ярославля, Архангельской области.



Взрослые спортсмены и юниоры боролись в боях по 3 раунда каждый продолжительностью 3 минуты. У юношей 3 раунда длились в два раза меньше – 1,5 мин. В результате определились 26 сильнейших боксеров в своих категориях.



Председатель Федерации бокса Вологды А. Пшеничников рассказал, что по итогам соревновательных дней судьи определили лучшего боксера, которым стал представитель клуба "Тайфун" Т. Чарчян. Он выступал в категории юниоров до 64 кг. В номинации "За волю к победе" лучшим стал боксер клуба "Ермак" Е. Шмидт.



Свои награды получил местный воспитанник школы бокса В. Воробьев. В его копилке в этом году оказалось сразу несколько наград. Он взял "бронзу" на анапском Первенстве России, а месяц назад стал первым на турнире в Москве, где обошел 180 спортсменов. Кубок Мэра Вологды в этом году тоже достался вологодскому спортсмену, и получил он его из рук и.о. мэра С. Воропанова.



Соревнования – это шанс научиться чему-то новому. На турнире выступило много перспективной молодежи, и, возможно, среди нее, будут новые "звезды" спорта. С. Воропанов выразил надежду, что они в будущем будут прославлять свой город на международных соревнованиях и станут известны далеко за пределами своей области и даже страны.



12 ноября вологодские боксеры вновь встретятся на ринге и поборются за Кубок Вологодской области.