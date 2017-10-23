В Вологде закончился чемпионат и первенства города по боксу

Вологодская область >> Спорт >> 23.10.2017

Во Дворце единоборств собрались 80 спортсменов, которые боролись во всех возрастных и весовых категориях. Перед этим прошли отборочные бои.

В город приехали представители вологодских, архангельских и ярославских клубов. Среди них были боксеры разных разрядов – кандидаты в мастера спорта, мастера. За действием следили около 500 зрителей, серди которых были представители Федерации бокса Ярославля, Архангельской области.

Взрослые спортсмены и юниоры боролись в боях по 3 раунда каждый продолжительностью 3 минуты. У юношей 3 раунда длились в два раза меньше – 1,5 мин. В результате определились 26 сильнейших боксеров в своих категориях.

Председатель Федерации бокса Вологды А. Пшеничников рассказал, что по итогам соревновательных дней судьи определили лучшего боксера, которым стал представитель клуба "Тайфун" Т. Чарчян. Он выступал в категории юниоров до 64 кг. В номинации "За волю к победе" лучшим стал боксер клуба "Ермак" Е. Шмидт.

Свои награды получил местный воспитанник школы бокса В. Воробьев. В его копилке в этом году оказалось сразу несколько наград. Он взял "бронзу" на анапском Первенстве России, а месяц назад стал первым на турнире в Москве, где обошел 180 спортсменов. Кубок Мэра Вологды в этом году тоже достался вологодскому спортсмену, и получил он его из рук и.о. мэра С. Воропанова.

Соревнования – это шанс научиться чему-то новому. На турнире выступило много перспективной молодежи, и, возможно, среди нее, будут новые "звезды" спорта. С. Воропанов выразил надежду, что они в будущем будут прославлять свой город на международных соревнованиях и станут известны далеко за пределами своей области и даже страны.

12 ноября вологодские боксеры вновь встретятся на ринге и поборются за Кубок Вологодской области.





Рекомендуем по теме:

В Новодвинске проходит боксерский турнир памяти Б. Порядина

Соревнования по грэпплингу прошли в Архангельске

В столице Карелии побывали выдающиеся спортсмены А. Поветкин и О. Тактаров

В Коми завершился Кубок по кроссу и лыжероллерам

17 вологодских подростков приняли участие в проекте "Неделя в армии"

Между организациями и предприятиями Архангельска прошел турнир команд по настольному теннису


"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним

В Петрозаводске вместо обещанного ФОК могут построить магазин

Российско-норвежский экослет Phenology of the North Calotte проходит в Мурманске

Маргаритинская ярмарка: "Пятерочка" откроет магазин в магазине

В Пряже коровы умирают от голода

Что посмотреть, отправляясь в Минск на выходные

"Вестерн Нептун" ищет нефть в Баренцевом море
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета