Муниципальная школа единоборств Вологды не вмещает учеников

Вологодская область >> Спорт >> 09.11.2017

И. о. мэра Вологды С. Воропанов, рассказал, что муниципальная школа единоборств не вмещает учеников, а возможности зала на ул. Предтеченской не резиновые. Проблем требует решения. Родители вынуждены отдавать детей в частные клубы бокса, борьбы, карате и ушу.

В регионе должны больше внимания уделять детскому спорту, поддерживать его как одно из приоритетных направлений. В этой связи управлению физкультуры поручено провести мониторинг частных клубов единоборств в Вологде. Нужно рассмотреть схему сотрудничества с ними, увидеть, что может предложить им город, чтобы руководство клубов принимало на обучение детей бесплатно. Это касается ребят из малообеспеченных или многодетных семей, детей-сирот.

Власти города будут искать поддержку бизнеса и во многих других вопросах развития спорта. Например, благодаря спонсорской помощи можно оплачивать учебные и тренировочные сборы, выездные соревнования, экипировку. Проработкой вариантов также занимаются в горадминистрации.

Улучшить ситуацию в области спорта можно и привлечением федеральных средств на модернизацию спортобъектов. Речь идет о строительстве Дворца единоборств и стадионе "Динамо". Новые объекты – это не только новые возможности, но и расширение списка детей, которые смогут в них заниматься, в том числе бесплатно.

Особое внимание в занятиях спортом уделяется детям из малообеспеченных семей, потому что они нуждаются в поддержке больше всего. Они не должны сидеть по подъездам, не зная, чем себя занять. В спорте могут состояться как профессиональные спортсмены, так и любители. Это возможность ездить на соревнования, набираться опыта, знакомиться с новыми людьми и, возможно, в будущем это станет их профессией или главным увлечением в жизни.





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