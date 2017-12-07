Сезон катков в Череповце стартовал

Вологодская область >> Спорт >> 07.12.2017

В городе будут функционировать 28 ледовых коробок, в основном для игры в хоккей. В Череповце их уже около 25. Также уже работают катки на стадионе "Металлург" и у Соборной горки.

Хоккейные коробки в полном объеме зальют до 10 декабря, а на сегодня готово 18 площадок.
Мэр города Е. Авдеева рассказала, что также в городе появятся лыжные трассы и будут осмотрены заместителем мэра Н. Стрижовой уже на этой неделе. Это трассы в Заягорбской и Зашекснинской частях Череповца. Они должны быть тщательно проверены на готовность к приему череповчан.

На стадионе "Металлург" уже на выходных откроется сезон массового катания на коньках. Первые заезды состоятся в тестовом режиме в субботу и воскресенье. Эта площадка вмещает 20 человек и рассчитана на новичков, которые стоять на коньках толком не умеют.

В этом году в работе катков будут новшества. Например, на городском катке время катания увеличат до 2 часов. Цена на билеты при этом останется прежней. Насколько это оправдано, вопрос спорный, потому что два часа провести на льду по силам не каждому.

Главная площадка для массовых катаний откроется 20 декабря, хотя точной даты никто не называет – все завит от погоды. Если заморозки начнутся раньше, центральный каток будет готов через несколько дней. Нужно, чтобы неделю в городе продержался стабильный "минус", тогда лед будет крепким. Сейчас снег постепенно укатывают и заливают, но затем нужно будет подождать заливку, в том числе спецмашиной. В субботу начнутся катания для новичков и малышей. Об этом сообщила представитель МАУ "Спортивный клуб Череповец" З. Ивашева.

К 20 декабря в Череповце установят одну живую и шесть искусственных елок. За 10 дней до наступления Нового года город будет полностью готов к праздникам.





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