Финансирование ненецкой спортшколы "Труд" увеличится на 44%

На программу спортподготовки в спортивную школу "Труд" с начала года зачислено 23 спортсмена. В следующем году запланировано увеличить их количество до 80 человек, о чем рассказал руководитель Департамента образования НАО И. Иванкин. Это стало возможным за счет увеличения видов спорта и количества этапов для спортподготовки. Это направление властями округа будет финансироваться и дальше, но объем вложений увеличатся.



Глава департамента пояснил, что до этого года в НАО мероприятия в области спорта и физической культуры реализовывались учреждениями допобразования спортивной направленности. Спортивных учреждений спортивной подготовки вообще не было.



С январе для проведения работы с юными спортсменами создали "Спортивную школу "Труд", которая занимается подготовкой резерва для сборных команд округа и Российской Федерации по федеральным стандартам спортподготовки.



Новый формат работы учреждения ставит целью достигнуть со спортсменами высочайших результатов. По итогам текущего года 4 спортсмена "Труда" получили звание мастера спорта России, трое из них по лыжным гонкам, один - по пулевой стрельбе. 18-летний А. Терентьев по итогам выступлений на Европейском юношеском олимпийском фестивале и Спартакиаде учащихся РФ, включен в состав юниорской сборной России по лыжным гонкам.



Спортшкола работает по олимпийским видам спорта: боксу, лыжным гонкам, тхэквондо, пулевой стрельбе, северному многоборью. С 2018 г этот список пополнят спортивной борьбой (греко-римской и вольной).



В бюджете Ненецкого округа на 2018 г на финансирование спорта выделят 43 млн руб., а это на 44% больше, чем было заложено в этом году.



Развитие спортшколы "Труд" предполагает создание отделений олимпийских и неолимпийских видов спорта, отделение адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.