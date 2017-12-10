За 3 года любителей здорового образа жизни в Поморье стало больше на 10%

Архангельская область >> Спорт >> 10.12.2017

Жители Архангельской области чаще начали заниматься спортом и физкультурой, о чем стало известно на заседании межведомственной комиссии по вопросам демографического развития и охраны здоровья. Популяризации здоровья добились благодаря многочисленным мероприятиям, которых за прошлый год было проведено 500. Среди них акции "Спортивное лето", "Кросс наций", "Лыжная Россия". Например, "Кросс наций" стал одним из самых массовых забегов в стране, а 3 км преодолели около 1 тыс. граждан.

Также стоит отметить "Зарядки с чемпионами". На них побывали прославленные атлеты, легенды спорта. Известные спортсмены как никто могут привлечь своим примером к спорту даже тех, кто ранее об этом не задумывался. Повлияли на хороший показатель и массовые сдачи норм ГТО. С 2015 г их сдали 78 тыс. человек. Неплохим стимулом к сдаче норм ГТО явились бонусы при поступлении в вузы, которые предоставляются обладателям значков.

Все эти события и мероприятия не могли не сказаться на увеличении количества людей, занимающихся физкультурой, тренировками. В общем, это 20-30% населения региона. Возросло в этом показателе и количество здоровой молодежи, и теперь около 70% молодых людей так или иначе связны со спортом. Некоторые посещают секции, некоторые ходят в спортзалы, тренажерные залы, на занятия по фитнесу, аэробике, играют в хоккей, футзал, занимаются фигурным катанием. Периодически они проверяют уровень своего мастерства, участвуя в соревнованиях по городу, области, округу, а многие выигрывают всероссийские и международные этапы.

Напомним, что ранее студенты и школьники были охвачены занятиями спортом всего на 47%, поэтому рост показателя до 70% можно назвать настоящим успехом. В северных регионах это лучший показатель.





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