Новогодний старт "Бенгальские огни" был дан в Череповце

Вологодская область >> Спорт >> 02.01.2018

Забегами на 1 час, 3 часа и 7 часов решили отметить Новый год активные жители Череповца. Они  приняли участие в новогоднем старте "Бенгальские огни".

Организаторами проекта выступили челны Бегового клуба "Марафон". Они создали праздничную атмосферу, несмотря на то, что плюсовая температура и слякоть всячески пытались испортить настроение. На трассе были лужицы, но их вычерпали. Название забегу дали по причине того, что до старта зажигались бенгальские огни и ракеты.

Новичкам предстояло попробовать силы в часовом забеге по 800-метровому кругу, опытные марафонцы продлили "удовольствие" на 3 и 7 часов.

Участники, которые выбрали длинные дистанции, после окончания забега говорили, что сначала бег им казался нудным занятием, но после него кровь разогрелось, появилась энергия, проснулся аппетит, и теперь  марафонцы готовы съесть целого кабана! Но в качестве призов участникам дарили лишь символические подарки.

Что касается активной части города, то вся она в количестве 20 тыс. человек, оказалась на главной площади Череповца, куда пришла справлять Новый год. На удивление, у полиции почти не было проблем. За ночь задержали всего двух пьяных водителей, а на одной из площадок оформили административный материал за мелкое хулиганство.

В Вологде гуляния выдались более массовыми, а основные торжества прошли на площадях Химиков, Металлургов, у Ледового дворца, где проходили концерты и конкурсы. Новый год также отметили на площади Строителей, у центра "Северный" и Дворца металлургов.

Не остался в стороне и мэр Вологды С. Воропанов, который предпочел городскую елку домашнему уюту и отметил приход нового года с жителями города. Он рассказал, что объехал весь центр города, а остановился на площади Революции.





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