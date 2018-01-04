32% населения Коми занимается спортом

Республика Коми >> Спорт >> 04.01.2018

По итогам прошлого года увеличилась численность населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом. Эта цифра на сегодня составляет 260 тыс. человек. Также в республике повышен уровень обеспеченности  людей спортивными сооружениями до 57,6%. Это можно объяснить массовой пропагандой здорового образа жизни, ГТО, вниманию, уделяемому физкультуре в детсадах, школах, спорт школах.

В июле завершено строительство спорткомплекса с бассейном и игровым залом в Микуне (Усть-Вымский район). В августе его торжественно открыли, сдав в эксплуатацию. Его строительство осуществлялось с 2015 г, а расходы обошлись в 283 млн руб. Финансирование обеспечил "Газпром", который направил на строительство объекта 215 млн руб. Еще 26,5 млн руб. поступили в виде субсидий из казны республики и 34,2 млн руб. - из местного бюджета.

Также продолжается строительство ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) с бассейном в Сосногорске. Уровень готовности объекта на сегодня оценивается на 47,9%.

Появилась новая универсальная спортивная площадка в Сторожевске (Корткеросский район). На внебюджетные деньги в рамках соглашения между "ЛУКОЙЛ-Коми" и администрацией Усть-Цилемского района, построена лыжная трасса в Усть-Цильм. Здесь на лыжах и роликах круглогодично могут тренироваться спортсмены районного центра.

В Сыктывкаре отремонтировано здание спортивно-культурного центра по ул. Школьной, пострадавшее во время пожара соседнего здания. Сделан ремонт кровли КСЦ (культурно-спортивного центра) "Ренова" на деньги  пожертвований в благотворительный фонд "Ренова". Для спортшколы олимпийского резерва №1 куплена ледозаливочная машина.

В прошлом году в рамках народного бюджета в Коми построено 13 спортплощадок.





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