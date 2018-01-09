В Североморске открыли освещенную лыжную трассу

Архангельская область >> Спорт >> 09.01.2018

В Городском парке Североморска открыли лыжную трассу, о которой мечтали все любители  зимнего вида спорта и почитатели прогулок на лыжах. Для этого по всей длине трассы пришлось вырубить сухостой и установить 23 светильника. Но самое удивительное, что в середине зимы на лыжную трассу пришлось еще и завезти снега, поскольку, зима в этом году не отличается снежностью.

На открытии трассы выступили глава ЗАТО Североморск В. Евменьков и председатель Совета депутатов Е. Алексеев, которые отметили, что первый шаг по превращению парка из места для прогулок в центр активного отдыха сделан. Ранее здесь была только центральная аллея, по которой прогуливались люди. Сейчас они получили возможность заниматься спортом, укреплять здоровье. Со временем на лыжной трассе в Североморске можно будет проводить спортивные соревнования лыжников, как, например, "Рождественская гонка" в Ковдоре. Важно, что лыжная трасса освещается, поскольку в это время года в Североморске темно большую часть суток, и без освещения можно было бы стоять на лыжах всего несколько часов в день, когда основная масса людей на работе.

В. Евменьков рассказал, что в перспективе запланировано выделение денег на обустройство дорожек и для пеших прогулок,  а подростки в скором времени получат дорогу для катания на роликах. У храма Андрея Первозванного планируют проложить велодорожки, а в загородном парке - более протяженную лыжную трассу.

Е. Алексеев признался, что у него на столе уже лежит план благоустройства Городского парка, который подписал командующим Северным флотом в 1955 г. Там предусмотрены спортивные площадки и другие локации для активного отдыха. Все это требует много денег, а их не хватает. Ключевые работы по перестройке парка начнут с наступлением весны.





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