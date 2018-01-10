С 2018 г в силу вступили обновленные нормативы ГТО

Новые критерии стали итогом анализа выполнения нормативов ГТО в 2014 - 2016 гг.



Новые положения одобрены ведущими спортвузами России, Министерством обороны РФ, федерациями по тем видам спорта, на базе анализа которых получено свыше 1 млн результатов тестирования за последние 3 года.



Комплекс ГТО включает 11 ступеней для разного пола и возраста участника. Знаки могут быть бронзовыми, серебряными и золотыми. Каждая ступень - обязательные нормативы на силу, гибкость, выносливость, скорость, испытания на координацию и прикладные навыки.



Изменения нормативов сделали для возрастов 18 - 24 года, 25 - 29 лет. Вместо бега на 100 м можно выбрать 30 или 60 м, но нормативы усложнились. Для сдачи на "золото" мужчинам до 24 лет нужно пробежать 100 м за 13,1 сек., ранее показатель составлял 13,5 сек., рывок гири 16 кг для золотого знака надо сделать 43 раза, хотят ранее нормой считалось 40 раз. Альтернативой рывку гири или подтягиванию стало отжимание 44 раза.



Также комплекс ГТО предлагает испытания по выбору (бег на лыжах/кросс, метание, плавание, стрельба из пневматической винтовки/электронного оружия, турпоход).



Напомним, что комплекс ГТО введен в СССР в 1931 г как программа физподготовки в общеобразовательных, спортивных, профессиональных организациях. В 2014 г программу возродили для школьников, а с 2016 г комплекс доступен взрослому населению. С прошлого января нормативы ГТО могут сдать и люди от 70 лет.



По статистике Департамента образования и спорта НАО в информсистеме ГТО зарегистрировано 2069 жителей округа. За 3 года знаками ГТО разного достоинства в регионе награждены 314 человек.



Сейчас в НАО стартовал зимний фестиваль ГТО, который закончится в апреле. Тесты комплекса на фестивале может выполнить каждый житель округа при условии регистрации в автоматизированной информсистеме.