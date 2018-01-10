Мэр Череповца разбирается с некачественными хоккейными коробками

Архангельская область >> Спорт >> 10.01.2018

Череповчане массово возмущены состоянием хоккейных коробок, которыми в начале зимы так восхищались местные власти. Люди жалуются на то, что оттепель привела к тому, что лед растаял, а новый лед никто не спешит заливать. Лед заливать просто не хотят, и хоккейные коробки стоят пустые во время праздников.

Мэр города Е. Авдеева побывала на нескольких хоккейных коробках в Индустриальном районе и Заречье. Старейшая в городе площадка расположена на ул. Краснодонцев, 26. Здесь постоянно катаются на коньках и взрослые, и дети, приезжают любители из других районов. Сейчас лед на площадке привели в хорошее состояние, потому что были в курсе о визите мэра, но во время новогодних праздников коробка стояла пустой.

В Череповце 25 хоккейных площадок, из которых в рабочем состоянии только 16. Все остальные обещают привести в порядок до конца недели. Проблемы с состоянием льда списали на погоду, а не на лень ответственных лиц. Также проблемы с заливкой льда традиционно объясняют недостатком финансирования. Изначально все площадки были залиты, но потом с мягкой земли вода утекла, а там, где был асфальт, осталась. С 7 января коробки начали заливать снова, о чем заявил председатель спорткомитета города А. Мурогин. Но почему-то до сих пор не все они в рабочем состоянии.

Вызывает нарекание и качество залитых катков. Их по технологии должны сначала заливать холодной водой, потом выравнивать горячей, убирать снег. Но в результате лед покрывается буграми, по которым ни просто кататься, ни играть в хоккей невозможно и опасно для здоровья. Кроме того, люди жалуются на то, что рядом с катками не предусмотрели скамеек, поэтому люди не могут ни нормально переобуться, ни посмотреть за игрой своих детей.





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