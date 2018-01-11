ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 – ЧТО ГДЕ КОГДА?

Вот и стали известны все участники предстоящего чемпионата мира по футболу. Прошла и жеребьевка, позволяющая любителям спорта уже сейчас начинать строить свои прогнозы и определять перспективы участников на выход из группы и дальнейшее движение по сетке чемпионата. До старта Мундиаля остается еще полгода, а разговоры о нем не утихают ни на один день.



В гости в Россию

Регламент чемпионата

Участники и фавориты

Среди явных фаворитов