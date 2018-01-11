ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 – ЧТО ГДЕ КОГДА?

>> Спорт >> 11.01.2018

Вот и стали известны все участники предстоящего чемпионата мира по футболу. Прошла и жеребьевка, позволяющая любителям спорта уже сейчас начинать строить свои прогнозы и определять перспективы участников на выход из группы и дальнейшее движение по сетке чемпионата. До старта Мундиаля остается еще полгода, а разговоры о нем не утихают ни на один день.

В гости в Россию


Всем хорошо известно, что принять мировой чемпионат доверено нашей стране. В настоящее время завершается подготовка в 11 российских городах, где подготовлено 12 спортивных арен. Главным стадионом турнира станут столичные «Лужники», которым доверено провести матч открытия и финал.

Обновленные «Лужники» рассчитаны на 81 тысячу зрителей, а арена в Петербурге позволяет принять почти 68 тысяч любителей футбола. Вместимость остальных стадионов в Казани, Москве, Ростове, Волгограде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске и Нижнем Новгороде варьируется в пределах 35-45 тысяч человек.

Регламент чемпионата


Предстоящий турнир пройдет по традиционной схеме с 32 участниками, представляющими все региональные конфедерации за исключением Океании (Новая Зеландия не смогла пройти через стыковые матчи).

В период с 14-го по 28 ноября будут проходить игры группового этапа, на котором все сборные разделены на восьмерку квартетов. Дальше смогут пройти только по две лучшие команды из каждой группы. Они по перекрестной схеме сформируют восемь пар раунда 1/8 финала. Игры этого этапа стартуют 30-го числа и будут идти в течение четырех дней.

Четвертьфинальные встречи состоятся 6-7 июля, а полуфиналы запланированы на 10-11 число. При этом последние четыре игры чемпионата будут проходить только в «Лужниках» и стадионе «Санкт-Петербург». Матч за третье место пройдет 14-го июля, а на следующий день весь мир узнает имя нового чемпиона мира.

Участники и фавориты


Среди 32 команд наибольшее представительство имеет Европа, представленная 14 командами. Еще по пять сборных будут представлять Африку, Азию и Латинскую Америку, а три коллектива приедут из зоны КОНКАКАФ (Центральная Америка).

Среди явных фаворитов


В будущем году провести ставки на чемпионат мира по футболу 2018 выделяются Бразилия, Германия и Испания. Большинство экспертов сходятся во мнении, что именно кто-то из этой тройки станет победителем финальной игры в Москве. Исходя из итогов жеребьевки, как минимум в группе у них никаких проблем не должно возникнуть. Эти команды без колебаний выиграли свои отборочные группы с огромным запасом прочности, и демонстрируют самую зрелую и целостную игру.

Вторую группу лидеров образуют французы, англичане, португальцы и аргентинцы, имеющие хорошие перспективы на удачное выступление. По составу очень серьезно выглядят сборные Бельгии и Хорватии. Отличную игру в отборочном турнире показала Швейцария.

Неплохой жребий выпал и команде России, по крайней мере, выход из одной группы с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией не выглядит чем-то фантастическим. Конечно, в 1/8 их практически гарантировано будут ждать испанцы с португальцами, но это уже вопрос далекой перспективы. Пока же остается надеяться на то, что наша команда успешно выступит в группе.

Источник: Букмекерские конторы





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