Сыктывкарские ДЮСШ поменяли названия

Республика Коми >> Спорт >> 15.01.2018

С этого месяца ДЮСШ переключились на спортподготовку. Виды спорта в них и месторасположение остались прежними, а названия изменились.

Например, ДЮСШ № 3, готовящая пловцов, стала называться в МАУ спортшкола "Родник Севера". Горожане ее больше знают как плавательный бассейн на ул. Первомайской, 74.

МАУ ДО ДЮСШ № 5 стала МБУ спортшкола "Фаворит". Здесь проводятся лыжные гонки, соревнования и подготовка по дзюдо и тхэквондо. Лыжников тренируют на лыжных базах: "Олимпик" на ул. Рученой, "Спортивная" на Лесопарковой и "Веждино" (Эжвинский район), а также п.г.т. Максаковка, Краснозатонский, Нижний Чов. В свое время в ДЮСШ № 5 тренировались обладатель бронзовой медали Олимпийских игр в лыжных гонках, чемпион мира В. Рочев-младший, чемпион РФ, участник Кубков мира и победитель 50 км марафонов В. Ленский, участник Олимпийских игр, серебряный призер ЧМ, победитель эстафеты на Кубке мира В. Леготин, Заслуженные тренеры России, чемпионы мира по тхэквондо А. Чиканчи и М. Старцев.

МАУ ДО ДЮСШ № 6 стала спортшколой олимпийского резерва "Эжва". Этому поспособствовали успехи воспитанников секции вольной борьбы. Здесь также развивают бокс, тхэквондо, футбол. В свое время здесь тренировались чемпион Европы и мира по тхэквондо М. Оганесян, чемпион Европы и мира по тхэквондо М. Шулепов, чемпион Европы по тхэквондо А. Изьюров и чемпион мира Н. Пивоваров.

ДЮСШ "Северная Олимпия" стала МАУ спортшколой "Северная Олимпия", где занимаются фигурным катанием, хоккеем, горнолыжным спортом, пулевой стрельбой, спортивным ориентированием и шахматами. Воспитанники этой школы – К. Кузнецов, Е. Худяева - мастера спорта международного класса в пулевой стрельбе. Всего год назад здесь начал работу крытый каток "Северная Олимпия".





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